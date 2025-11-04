Désiré Doué ganó el Golden Boy 2025 tras su gran temporada con el PSG

Désiré Doué, el talentoso futbolista francés del Paris Saint-Germain (PSG), ha sido reconocido con el prestigioso galardón Golden Boy 2025. Este premio, otorgado anualmente por el diario deportivo italiano Tuttosport, distingue al mejor jugador menor de 21 años de las ligas europeas, y su obtención sitúa a Doué entre las grandes promesas mundiales, siguiendo los pasos de anteriores ganadores como Jude Bellingham, Erling Haaland y la leyenda Lionel Messi. La victoria del joven de 20 años subraya un año de impresionante ascenso en su carrera profesional.

La temporada 2024-2025 fue el catalizador para que Doué se hiciera con este reconocimiento. Aunque comenzó el año futbolístico en el Stade Rennais, su excelente forma le aseguró un gran traspaso al PSG en agosto de 2024. Su impacto en el gigante parisino fue inmediato, adaptándose rápidamente y convirtiéndose en una pieza clave en la conquista de múltiples títulos del club, que incluyen la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa. Su capacidad para jugar tanto de extremo derecho como de mediocentro ofensivo, combinada con su velocidad y habilidad para el regate, lo hicieron una figura imprescindible.

En términos de estadísticas, la temporada de Doué fue destacada. A lo largo de sus 61 partidos jugados entre todas las competiciones con el Stade Rennais y el PSG, registró un total de 16 goles y 14 asistencias. En la Ligue 1, fue crucial con 6 goles y 6 asistencias en 31 apariciones. Su rendimiento también se extendió al panorama internacional, donde contribuyó con 5 goles y 3 asistencias en 16 partidos de la Liga de Campeones. Estos números, junto con los títulos ganados, le permitieron imponerse en la votación a otros jóvenes talentos. Con este trofeo y su previa distinción como mejor jugador joven de la UNFP, Désiré Doué confirma que el futuro del fútbol francés y europeo está en sus pies.