Al ritmo de Macarena, ‘El Bambino’ Pons la rompió toda relatando gol en plena Champions League

Juan Manuel Pons, también conocido popularmente como ‘El Bambino’ es uno de los narradores más ingeniosos de Latinoamérica con su estilo de cantar los goles al ritmo de canciones históricas y este martes la rompió toda al relatar un tanto de Mikel Merino, en plena Champions League, al ritmo de la clásica canción de Macarena.

Fue en medio del duelo entre Slavia Praha y Arsenal que el relator sorprendió a todos sus televidentes en la cadena internacional ESPN.

El cuadro inglés se había puesto en ventaja desde el punto penal, gracias a un cobro ejecutado por Bukayo Saka y fue en el 0-2 parcial que llegó la particular dedicatoria con la famosa canción de Los del Río que revolucionó el mundo en los años 90.

Una vez ingresó el balón, soltó: “Ay, qué gol, qué gol hizo Merino; Ay, qué gol, qué gol hizo Merino; fueee de Merino. Este gol, este gol es de Merino; Este gol, este gol es de Merino; fueee de Merino”.

Video:

Esto, recordando el coro de la mencionada canción que señalaba: “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ey, Macarena, ay!”.