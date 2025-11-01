Jugador de Atlético Nacional arremedó al árbitro después de haberles sancionado un penal

Jugador de Atlético Nacional arremedando a un árbitro - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial de Win Sports tomada el 31 de octubre del 2025

Uno de los partidos más atractivos en lo que va de la semana fue el que se llevó a cabo en el estadio de Villavicencio, Belo Horizonte Rey Pelé. Allí, Atlético Nacional se enfrentó a Llaneros en un juego donde los antioqueños peleaban por acercarse a la punta del campeonato, mientras que los indomables esperaban sumar de a tres para distanciarse de los perseguidores por su cupo dentro de los 8 a falta de dos fechas.

Allí, el elenco paisa terminó imponiéndose por 3 a 0 en un juego que pareció de trámite para los dirigidos por Diego Arias y que los dejó bastante cerca de conseguir el punto invisible, meta de Bucaramanga, Medellín, Junior y hasta Fortaleza. Eso sí, mas allá del resultado, una de las escenas curiosas del encuentro se llevaron muchos reflectores, en especial de los hinchas del verde en redes sociales, quienes se tomaron con bastante humor lo acontecido.

Durante el minuto 35 del primer tiempo, cuando los locales ya tenían un jugador menos a raíz de una expulsión, el juez central pitó un penal a favor de nacional que fue bastante polémico, e incluso lo llamaron de VAR, pero él decidió mantener su decisión dándole al facilidad a Edwin Cardona de poner la ventaja parcial por un gol.

Justo en el momento del cobro, Luis Matorral hizo su ya conocida seña bastante pronunciada para señalar el punto penal, agchándose de gran manera y llamando la atención de Elkin Rivero, uno de los jugadores del equipo paisa que estaba en el banquillo. Tal fue el interés que terminó arremedando su gesto para mostrárselo a sus compañeros.

Muchas personas se percataron de la curiosa escena en el banquillo de suplentes y lo replicaron en sus cuentas de X, burlándose de lo acontecido y dejando ver el buen ambiente que hay en la interna del plantel.