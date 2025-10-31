Deportivo Pereira ya tendría fecha para el retiro de su reconocimiento deportivo en caso de no cumplir con los pagos

El equipo que peor la está pasando en la actualidad dentro de la liga colombiana durante las últimas semanas es el Deportivo Pereira, que, a raíz de sus problemas económicos por una mala administración, está a punto de perder a muchos de sus jugadores y hasta su reconocimiento deportivo, después de confirmarse la salida del entrenador Rafael Dudamel.

De hecho, en las últimas horas, el Ministerio de Deporte dio a conocer la decisión sobre este caso y le dio un plazo final de 10 días al presidente de la institución para ponerse al día con la nómina antes de que les sea retirado el reconocimiento y que ya no puedan jugar ningún encuentro del FPC, además de coquetear directamente con un posible descenso por escritorio.

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el proceso administrativo sancionatorio especial establecido en el artículo octavo de la Ley 1445 de 2011 en contra del club deportivo profesional “Deportivo Pereira F.C. S.A.”, identificado con N.I.T. 901644853-8, cuenta con reconocimiento deportivo otorgado mediante Resolución 000223 del 16 de marzo de 2023, el cual se encuentra representado por Álvaro de Jesús López Bedoya, identificado con cédula de ciudadanía 16.480.500, con el fin de determinar si dicha persona jurídica incumplió con el pago de obligaciones laborales e impositivas por un período superior a sesenta días, y, si hay lugar a ello, imponer las sanciones establecidas en dicho artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Correr traslado de este auto al club deportivo profesional “Deportivo Pereira F.C. S.A.”, para que, dentro del término improrrogable de diez días hábiles siguientes al recibo del presente autoinforme las razones del presunto incumplimiento del pago de obligaciones laborales e impositivas y demuestren su cumplimiento efectivo.

La respuesta, junto con sus anexos, deberá ser remitidos al correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co para su respectivo análisis, de manera ordenada y de fácil acceso para su consulta y análisis correspondiente, verificándose que los archivos remitidos no superen un tamaño de 25MB; si la información supera dicho tamaño, sírvase adjuntarla por medio de un enlace con los permisos suficientes para su acceso por parte del personal de esta Dirección.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar esta actuación administrativa al correo para notificaciones judiciales que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, este es: vicepresidenciafc@deportivopereira.com.co, de conformidad con la autorización para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico que reposa en dicho certificado, en los términos dispuestos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO: Si dentro del término estipulado en líneas anteriores se demuestra el incumplimiento del pago de obligaciones laborales e impositivas a cargo del Deportivo Pereira FC S.A., se procederá con la suspensión del reconocimiento deportivo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra este auto no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011″.