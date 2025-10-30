Volante colombiano que juega en Israel habría sido ofrecido a Millonarios en las últimas horas

Millonarios ha sido uno de los equipos con peor año en este 2025, donde perdieron el pase a la gran final del primer semestre a manos de independiente Santa Fe, en Copa Sudamericana fueron dejador por fuera por Once Caldas, quedaron eliminados de la Copa BetPlay a manos de Envigado y por último la sentencia final en este segundo semestre, tras la igualdad a cero goles, nuevamente contra el equipo de Manizales.

Ante esto, muchos se han dado la tarea de identificar los problemas que hay en el equipo y que condujeron a esta debacle que tiene a los aficionados bastante molestos y haciendo protestas constantes en contra de dirigentes, jugadores y hasta del cuerpo técnico anterior. Eso sí, según algunos periodistas con fuentes en la interna de la institución, ya hay búsqueda de refuerzo en ciertos sectores de la cancha donde los futbolistas menos respuesta han dado desde lo deportivo.

Una de las más sonadas es la de volantes centrales, en especial uno de creación, donde incluso el equipo no tiene recambio para los que juegan habitualmente, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria y Steven Vega. De hecho, ante el surgimiento de rumores de transferencias, salió el nombre del volante central que juega en el Hapoel Haifa de Israel, Larry Angulo.

Esta información se dio a través de una de las cuentas dedicadas a las noticias del equipo, donde al parecer confirmaron un supuesto ofrecimiento por parte del jugador para poder volver a nuestro país ante la búsqueda de los directivos de jugadores en esta ubicación del campo.