Robaron a Francisco Fydriszewski y tuvo que pedir ayuda en redes para encontrar objeto importante para él

El Deportivo Independiente Medellín jugó uno de sus mejores partidos del campeonato de la mano de varios de sus nombres importantes, como lo es el polaco Francisco Fydriszewski. Este mismo fue víctima de un robo bastante lamentable a las afueras del estadio mientras se tomaba fotos con algunos seguidores, donde le habrían sacado de su maleta uno de sus elementos más preciados que suele llevar a cada uno de sus juegos.

Se trata del termo con el que el futbolista prepararía su tradicional mate antes y después de los encuentros, mismo que, según lo que él describió en una historia de su cuenta de Instagram, tiene un alto significado para él: “Gente, el que se quedó con este termo, por favor me lo pueden devolver, me lo sacaron cuando salí de la puerta 7 y frené a tomarme unas fotos. Tiene un valor sentimental muy grande”.

Eso sí, por fortuna, después de unas horas, el objeto apareció tal como lo dio a conocer él mismo, pasando este trago amargo en nuestro país con personas que a veces le quitan pertenencias a personajes famosos para conservarlos o coleccionarlos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Independiente Medellín?

Tras vencer al Bucaramanga con un contundente 3 a 0 y recomponerse de la goleada sufrida en el clásico paisa. El equipo poderoso jugará el próximo partido ante el Deportivo Pereira que, en este momento, afronta una de las crisis económicas más agudas de su historia, desencadenando en la renuncia del entrenador Rafael Dudamel y las renuncias protocolarias de algunos jugadores como Yuber Quiñones o Samy Mehreg.