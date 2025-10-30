Autoridades decomisaron más de 100 armas que llevaban hinchas de Atlético Nacional al partido en Villavicencio

Uno de los partidos importantes en la jornada de este jueves 30 de octubre es el enfrentamiento entre Llaneros de Villavicencio y Atlético Nacional en el estadio Rey Pelé de la capital del Meta. De hecho, como era de esperarse, cientos de aficionados viajaron a la ciudad para poder asistir en vivo al juego, aunque dejando un problema de seguridad bastante grande y fue la incautación de más de 100 armas que viajaban con muchos de los barristas en los buses contratados.

Según dio a conocer la Secretaría Municipal de Seguridad de Villavicencio, se dio este operativo para salvaguardar a todas las personas que asistan al encuentro y en los alrededores del estadio. Según se obtuvo información, gracias a un operativo hecho por la Policía Nacional se logró el retiro de estos elementos de las manos de algunos desadaptados.

Armas incautadas a hinchas de Atlético Nacional en Villavicencio - Foto: Secretaría Municipal de Seguridad de Villavicencio tomada el 30 de octubre del 2025

Robaron a Francisco Fydriszewski y tuvo que pedir ayuda en redes para encontrar objeto importante para él

El Deportivo Independiente Medellín jugó uno de sus mejores partidos del campeonato de la mano de varios de sus nombres importantes, como lo es el polaco Francisco Fydriszewski. Este mismo fue víctima de un robo bastante lamentable a las afueras del estadio mientras se tomaba fotos con algunos seguidores, donde le habrían sacado de su maleta uno de sus elementos más preciados que suele llevar a cada uno de sus juegos.

Se trata del termo con el que el futbolista prepararía su tradicional mate antes y después de los encuentros, mismo que, según lo que él describió en una historia de su cuenta de Instagram, tiene un alto significado para él: “Gente, el que se quedó con este termo, por favor me lo pueden devolver, me lo sacaron cuando salí de la puerta 7 y frené a tomarme unas fotos. Tiene un valor sentimental muy grande”.

Eso sí, por fortuna, después de unas horas, el objeto apareció tal como lo dio a conocer él mismo, pasando este trago amargo en nuestro país con personas que a veces le quitan pertenencias a personajes famosos para conservarlos o coleccionarlos.