Una victoria a la altura de un Mundial: La Selección Colombia le ganó a Ecuador a domicilio

La Selección Colombia había derrotado 4-1 a Perú en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido correspondiente al debut en la Liga de Naciones, pero las jugadoras sabían que no podían quedarse celebrando porque tan solo cuatro días más tarde tendrían que visitar el Estadio Rodrigo Delgado Paz de Quito para medir fuerzas con Ecuador, que a su vez, había ganado 4-0 en su visita a Perú.

En los primeros minutos, Katherine Tapia tuvo que aparecer para evitar la caída de la portería colombiana, pero desde entonces, la ‘Tricolor’ tomó control del balón y consiguió llegar hasta la portería rival, aunque no lograban encontrar la manera de vencer la resistencia de Liceth Suárez.

Leicy Santos lo intentó con un fuerte remate de media distancia al minuto 16, pero la guardameta respondió de gran manera. La ‘10’ colombiana no bajó los brazos y siguió intentando, ahora, con un tiro libre que se iba a colar en el arco si no hubiera sido por la brillante intervención de Suárez.

Y tal como el adagio indica, la tercera fue la vencida, porque Leicy no desaprovechó su tercer tiro al arco para marcar el primer gol colombiano: La anotación llegó desde el punto del penal tras una infracción de Justine Cuadra sobre Ivone Chacón.

Con la victoria por la mínima diferencia finalizó el primer tiempo, pero cinco minutos después de la reanudación del partido, llegó una pena máxima a favor de las locales debido a una infracción de Jorelyn Carabalí, quien se barrió en la línea final, intentando evitar un centro.

Nayely Balaños fue la encargada de cambiar el penal por gol con un potente disparo al que no alcanzó tapar Katherine Tapia a pesar de adivinar la dirección del balón. Entonces, unos instantes más tarde, el técnico Ángelo Marsiglia notó la necesidad de realizar modificaciones y le dio ingreso a Daniela Montoya y Manuela Pavi en lugar de Ivone Chacón e Iliana Izquierdo.

La segunda anotación colombiana estaba en el banco de suplentes, pues fue precisamente Daniela Montoya quien lanzó un fuerte disparo desde afuera del área para sorprender a las ecuatorianas y darle la victoria a la Selección Colombia.

Con estos tres puntos de oro, la ‘Tricolor’ se ubicó en la primera posición de la Liga de Naciones Femenina camino al Mundial de Brasil 2027.