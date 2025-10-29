Colombia busca instalarse entre las 8 mejores del Mundial Femenino sub-17

Para la Selección Colombia Femenina sub-17, que afronta el Mundial de la categoría que se realiza en Marruecos, la cita es esta tarde para medirse ante Japón en uno de los últimos dos duelos de octavos de final, que dejarán a todos los clasificados a la siguiente fase.

Las dirigidas por Carlos Paniagua vienen en alza en el torneo en el que el debut asustó a más de uno con la derrota 4-0 ante España, sin embargo, dos victorias posteriores, ante Costa de Marfil (3-0) y Corea del Sur (1-0), sellaron el tiquete a la segunda fase. En el seleccionado nacional han destacado London Crawford con dos tantos y Ella Martínez, que suma gol y asistencia.

Tres partidos jugados, cuatro goles recibidos y cuatro anotados, es el balance por el momento para un equipo con una tasa de conversión del 15% y que tras el traspiés inicial ha logrado mantener el arco en ceros para encontrar un buen equilibrio.

Al frente estará un rival que fue primero de su grupo tras vencer a Nueva Zelanda (3-0), Zambia (2-0) e igualar con Paraguay (1-1). Con tres goles, Noa Fukushima asoma como la principal carta de ataque de las Niponas que son una de las mejores defensas del torneo con un solo tanto recibido y además tienen la segunda mejor posesión con un 66%, solo superadas por España con el 76,4%.

Sobre la planificación para este encuentro, el DT Carlos Paniagua apuntó: “Hemos analizado los partidos anteriores de Japón; es un rival ordenado, rápido y muy técnico en velocidad. Por eso estamos pensando hacer un cambio en la mitad de la cancha en relación con la nómina anterior, esperando que ese cambio nos ayude a tener un mejor control de la mitad de la cancha”.

Con los duelos de esta tarde quedarán definidos los ocho clasificados y de paso los cruces para los cuartos de final en donde ya esperan Países Bajos, Brasil, Corea del Norte e Italia.

Resultados 8vos de final

Estados Unidos 1 (6)–(7) 1 Países Bajos Brasil 3–0 China Corea del Norte 6-1 Marruecos Italia 4-0 Nigeria

Programación:

México vs Paraguay | 10:30 a.m. España vs Francia | 10:30 a.m.Canadá vs Zambia | 2:00 p.m. Japón vs Colombia | 2:00 p.m.