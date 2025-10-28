No va en El Campín: confirmada la decisión para el partido Chicó vs América de este jueves

Pese a que Boyacá Chicó estaba montado en la idea de jugar como local ante América de Cali en el estadio El Campín este jueves 30 de octubre, se hizo oficial que desde la Alcaldía de Bogotá no dieron el aval para dicho juego.

Por la jornada 18 de la Liga Betplay Dimayor, este jueves esta programado el señalado duelo que el equipo Ajedrezado quería mover de la ciudad de Tunja, su sede registrada, para la capital del país.

Pese a estas intenciones, este martes 28 de octubre se hizo oficial la determinación que fue confirmada por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En charla con varios medios, el funcionario dejó claro que “Este es un fin de semana muy exigente. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido Chicó vs América. Por eso le pedimos a la Dimayor aplazarlo y hacerlo después”.

De esta manera, lo más probable es que a Boyacá Chicó no le quede de otra que jugar en su estadio, La Independencia, ante América de Cali.