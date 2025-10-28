FIFA nombró en importante Comisión a directivo colombiano que propuso quitar el VAR del FPC

El máximo accionista de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, fue nombrado miembro del Comisión de Desarrollo Técnico de la FIFA, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el último Consejo de la entidad.

Aunque dicha notificación data de hace unos días, recién hizo eco este nombramiento, en especial por el periodista Roberto Urrea que informó: “José Fernando Salazar máximo accionista de @AguilasDoradas fue nombrado en la comisión de desarrollo técnico de La @FIFAcom en el periodo 2025-2029”.

Este nombramiento llama la atención especialmente porque justamente José Fernando Salazar fue el directivo que hace unos meses llevó a la Dimayor la propuesta de quitar o suspender el VAR en el fútbol colombiano, la herramienta tecnológica que se desarrolló en pro de dar justicia al fútbol.

Sobre la notificación al dirigente, el documento reseña lo siguiente: “Nombramiento para las comisiones permanentes de la FIFA durante el mandato 2025-2029

Estimado Sr. Salazar:

Es una enorme satisfacción y honor comunicarle que, como resultado de las decisiones que adoptó el Consejo de la FIFA el 2 octubre 2025, se ha decretado su nombramiento para la Comisión de Desarrollo Técnico durante el mandato 2025-2029 en calidad de: miembro. El nombramiento está sometido a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA y del Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

A continuación, recibirá un mensaje por correo electrónico, en el que se le solicitará que complete o confirme su información personal para que la administración de la FIFA pueda ayudarle en su nuevo cargo.

Tenga en cuenta que la Oficina Ejecutiva de la FIFA se encuentra a su entera disposición en caso de que necesite aclaraciones o asistencia. De ser así, no dude en ponerse en contacto con Hassan Khan, responsable sénior del Departamento del Congreso y las Comisiones, y Lilia Vinogradova, jefa del Departamento del Congreso y las Comisiones, en la dirección de correo electrónico committees@fifa.org.

Será un placer verle en persona muy pronto. Saludos deportivos, FIFA"