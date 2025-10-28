Egan Bernal reveló el equipo que apoya en Colombia y la razón que le despertó ese amor

El aclamado ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, ha hecho una sorprendente confesión sobre su nueva “afición” en el fútbol nacional. En recientes declaraciones a los medios, el pedalista oriundo de Zipaquirá reveló que ha adoptado al equipo Millonarios F.C. como suyo, aunque la razón de este cambio de camiseta es puramente romántica y personal.

Bernal explicó que, históricamente, su único equipo en el fútbol ha sido la Selección Colombia. Sin embargo, su actual relación sentimental con María Fernanda Motas ha teñido de azul su corazón. “Antes yo no tenía equipo. Miraba la Selección cuando jugaba, pero claro, Mafe es de Millonarios y ahora yo también“, declaró el campeón. Con esta frase, el ‘Escarabajo’ confirma que su seguimiento al equipo ‘Embajador’ es un gesto de amor hacia su pareja.

Adicionalmente, el ciclista señaló otro factor que lo atrae al club bogotano: la presencia de la estrella del fútbol colombiano. Bernal mencionó que el delantero Radamel Falcao García es una figura que le gusta mucho, sumándose al entusiasmo que ha generado el ‘Tigre’ en la hinchada y en nuevas figuras públicas. De esta manera, Egan Bernal se suma, por influencia de su novia, a la lista de celebridades que apoyan al equipo capitalino.