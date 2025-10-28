¡Definidos los Cuadrangulares! Sorteo Candente en el Torneo BetPlay II-2025

El sorteo de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2025, la segunda división del fútbol profesional colombiano, se llevó a cabo este lunes, dejando conformados dos grupos que prometen emociones intensas en la lucha por el anhelado cupo a la final.

Ocho equipos clasificaron a esta crucial instancia tras la fase de “todos contra todos” y ahora se enfrentarán en la recta final del semestre. Los dos mejores equipos de la fase regular, Jaguares de Córdoba y Patriotas Boyacá, fueron designados cabezas de serie, un privilegio que les otorga la ventaja deportiva del llamado “punto invisible” en caso de un eventual empate en puntos al finalizar los cuadrangulares. Además, cerrarán esta fase jugando en casa.

Grupo A: El “Grupo de la Muerte”

El Grupo A fue considerado por muchos como el más complejo y nivelado del sorteo. Estará liderado por Jaguares de Córdoba, el mejor equipo de la fase regular, y lo complementan tres históricos con gran tradición.

Jaguares de Córdoba (Cabeza de serie)

(Cabeza de serie) Cúcuta Deportivo

Atlético Huila

Internacional de Palmira

La primera jornada ya anticipa un duelo de alta tensión con el enfrentamiento entre el Atlético Huila y Jaguares de Córdoba, dos equipos que se perfilan como serios candidatos al ascenso. El Cúcuta Deportivo, con su fervorosa hinchada, buscará hacer valer su localía para volver a la máxima categoría.

Grupo B: La Lucha por la Final

El Grupo B será encabezado por Patriotas Boyacá, que también mostró solidez durante el torneo. Tendrá rivales que históricamente han sido protagonistas de la B y buscan regresar al protagonismo.

Patriotas Boyacá (Cabeza de serie)

(Cabeza de serie) Boca Juniors de Cali

Real Cartagena

Real Cundinamarca

La acción en este grupo iniciará con el partido entre Real Cundinamarca y Patriotas Boyacá. Los cartageneros, con el objetivo claro de darle una alegría a su afición, son un rival de cuidado en la costa. Boca Juniors de Cali intentará ser la sorpresa del cuadrangular.

Los cuadrangulares se jugarán bajo el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. El ganador de cada grupo obtendrá su pase directo a la gran final del Torneo BetPlay II-2025. El primer encuentro de esta emocionante fase se disputará el próximo fin de semana, dando inicio a la batalla por el sueño del ascenso a la Liga BetPlay.