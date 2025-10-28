A Justin Bieber le tocó hacer caso e irse en medio del Dodgers - Blue Jays en la Serie Mundial

En medio del tercer partido de la Serie Mundial de Béisbol entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, al cantante Justin Bieber le tocó hacer caso y marcharse ante de que se completara el juego que pasó a la historia.

Es que fue un duelo que se extendió por 6 horas y 39 minutos, en Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto.

Allí, entre los espectadores más famosos, estuvo el cantante canadiense Justin Bieber que, para sorpresa de sus seguidores, debió salir en medio del juego.

Varios aficionados lo grabaron y las imágenes hablan por si solos e incluso lanzó una señal de disculpas, señalando que le tocaba irse.

Dodgers vs Blue Jays, un juego para la historia

Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

“Podría recordarse como uno de los mejores juegos de todos los tiempos”, dijo el manager Dave Roberts.

Freeman conectó contra el zurdo Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la postemporada.

“Pura emoción”, dijo. “No puede ser mejor”.

El único otro partido de la Serie que llegó a 18 entradas fue el tercer juego en el Dodger Stadium hace siete años. El actual compañero de equipo de Freeman, Max Muncy, ganó en esa ocasión con un cuadrangular en la 18va entrada contra los Medias Rojas de Boston en un juego que duró siete horas y 20 minutos.

Fue el segundo jonrón de oro de Freeman en la Serie Mundial en dos años. La estrella primera base conectó el primer grand slam para terminar un juego en la historia de la Serie para ganar el primer juego la temporada pasada contra los Yankees de Nueva York.

“Este tomó un poco más”, comentó Freeman. “Pero este juego fue increíble. Nuestro bullpen estuvo absolutamente increíble”.

Will Klein, el último relevista que quedaba en el bullpen de los Dodgers, consiguió la victoria más importante de su carrera. Permitió un imparable en cuatro entradas en blanco y realizó 72 lanzamientos, el doble de su récord anterior en las mayores.

“No íbamos a perder ese juego”, dijo Klein, “así que tuve que seguir”.

Un total de 19 pitchers —10 de los Dodgers— hicieron un total de 609 lanzamientos en un juego que terminó a las 11:50 de la noche en la Costa Oeste. El ganador de tres premios Cy Young Clayton Kershaw salió de su bullpen para escapar de un diamante con las bases llenas en la 12ma, lanzando en extra innings por primera vez en su ilustre carrera.

“Los Dodgers no ganaron la Serie Mundial hoy”, advirtió el manager de los Azulejos, John Schneider. “Ganaron un juego”.

A medida que pasaban las horas, Vladimir Guerrero Jr. mordisqueaba una manzana en la barandilla del dugout. Un miembro del personal llevó una bandeja de frutas a la caseta y el toletero de Toronto se sirvió otro trozo.

“Lo intentamos. Hicimos todo lo que pudimos. Hicimos lo mismo”, dijo Guerrero. “Pero al final, se llevaron la victoria”.

La mayoría de los 52.654 fanáticos que se quedaron estaban de pie hasta altas horas de la noche, incluido el miembro del Salón de la Fama de 89 años Sandy Koufax, y solo se sentaban entre entradas.

Will Smith voló hacia la cerca del jardín entre izquierdo y central al inicio de la parte baja de la 14ta. Los largos batazos de Freeman y su compañero de equipo, el dominicano Teoscar Hernández también murieron en la franja de advertencia con la temperatura bajando en Chavez Ravine a medida que avanzaba la noche.

El segundo jonrón solitario de Ohtani empató el juego 5-5 en la séptima. La superestrella de dos vías, programada para abrir el cuarto juego en el montículo el martes, también conectó dos dobles y se convirtió en el segundo jugador con cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial. Frank Isbell tuvo cuatro dobles para los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego contra los Cachorros de Chicago en 1906.

Después de conseguir cuatro imparables en las primeras siete entradas, Ohtani recibió cinco bases por bolas consecutivas, cuatro de ellas intencionales. Eso lo convirtió en el primer jugador de las mayores en 83 años en llegar a base de manera segura nueve veces en un juego. Nadie más lo ha hecho siete veces en un juego de postemporada.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, indujo rodados consecutivos con dos corredores a bordo para terminar la octava. También dejó varados a dos corredores en la novena, después de que el segunda base Tommy Edman hiciera una jugada defensiva espectacular.

Con dos outs en la séptima de Toronto, Guerrero conectó un sencillo ante el relevista Blake Treinen y anotó desde primera con un sencillo agudo de Bo Bichette por la línea del jardín derecho para una ventaja de 5-4.

La pelota pareció desviarse de un técnico de sonido de televisión a lo largo de la baja pared de contención en territorio de foul antes de rebotar en el jardín derecho poco profundo. El tiro de Teoscar Hernández al plato fue desviado, y Guerrero superó por poco el toque de Smith al golpear el plato con su mano para una ventaja de 5-4.

El abridor de los Azulejos, Max Scherzer, se convirtió en el primer jugador en lanzar en la Serie Mundial con cuatro equipos diferentes. Su primera aparición fue en 2012 con Detroit.

Los jonrones de Hernández en la segunda y Ohtani en la tercera dieron a los Dodgers una ventaja de 2-0.

Toronto remontó con cuatro carreras, dos de ellas sucias debido a un error de Edman, para tomar una ventaja de 4-2 en la cuarta.

El mexicano Alejandro Kirk conectó un vuelacercas de tres carreras ante el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, y corrió emocionado hacia el dugout de los Azulejos sosteniendo su chaqueta de jonrones.

El venezolano Andrés Giménez añadió un elevado de sacrificio antes de que Glasnow completara una entrada de 29 lanzamientos.

Los Ángeles empató a 4 en la quinta.

El boricua Kiké Hernández conectó un sencillo al inicio contra Scherzer y anotó con un doble de Ohtani al jardín entre izquierdo y central ante el relevista Mason Fluharty. El japonés anotó con un sencillo de Freeman por la línea del jardín derecho.

Próximo juego

El derecho de Toronto Shane Bieber hará su primera apertura en la Serie Mundial y la cuarta de esta postemporada en el Juego 4 el martes.

Ohtani conectó tres jonrones y ponchó a 10 bateadores en más de seis entradas sin permitir carreras en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee.

Con AP