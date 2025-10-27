‘Experiencia Alejandro Montenegro’: montaron dummies para ‘pegarle a Daniel Cataño’ en Ibagué

En el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué sorprendieron a propios y extraños con una estrategia de mercadeo en la que los hinchas tienen la posibilidad de golpear los rostros de personajes poco queridos por ellos como Daniel Cataño o el entrenador David González.

Se trata de unos dummies que fueron instalados en la casa del Deportes Tolima y que sorprendieron a los visitantes en el marco del duelo entre el conjunto musical en el que logró remontar y se impuso 2-1 contra Deportivo Cali.

“Estos son los dummys que causaron revuelo en las tribunas del Murillo Toro, en la antesala del juego entre DEPORTES TOLIMA y Deportivo Cali, por la fecha 17”, reveló el medio El Rincón del Vinotinto junto a un video.

En las imágenes se puede observar el par de dummies de color dorador con la cara de los reseñados personajes en medio de un stand en el que hay una leyenda de fondo.