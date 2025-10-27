Estos son los juegos que abrirán los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub 17

El martes 28 de octubre será una fecha crucial en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, marcando el inicio de la fase de eliminación directa con cuatro emocionantes duelos en Marruecos. Los equipos que salgan victoriosos obtendrán su pase a los cuartos de final, mientras que los perdedores dirán adiós al torneo.

Brasil vs. China

El día comienza con un choque de filosofías futbolísticas: la creatividad de Brasil contra la disciplina de China. El equipo brasileño confía en su inherente talento técnico y su capacidad de improvisación, características que le permiten desbordar defensas con jugadas individuales brillantes. Sin embargo, su éxito dependerá de si logran imponer su ritmo rápido y ofensivo. China, por su parte, se apoyará en su organización táctica y una defensa formidable.

Estados Unidos vs. Países Bajos

Este partido enfrenta a dos equipos con ambiciones de campeonato. Estados Unidos, fiel a su tradición, llega con un equipo atlético, intenso y con una mentalidad ganadora inquebrantable. Su estilo de juego implica una presión alta y un enfoque directo, buscando explotar la velocidad de sus extremos. Países Bajos, por otro lado, intentarán controlar el juego a través de la posesión, utilizando su técnica pulida para mover el balón y encontrar espacios en la organizada defensa de EE. UU. Este será un pulso entre la intensidad americana y el control europeo.

Corea del Norte vs. Marruecos

Corea del Norte es una superpotencia de la categoría, con un historial de múltiples títulos y una disciplina táctica que pocas selecciones pueden igualar. Su juego es rápido, físico y muy estructurado, lo que las convierte en claras favoritas. Su rival, la anfitriona Marruecos, jugará impulsada por el fervor de su público. El apoyo incondicional de la afición será el arma más poderosa de Marruecos, que intentará utilizar esa energía para igualar la calidad de sus oponentes.

Italia vs. Nigeria

La jornada de octavos de final se cierra con un emocionante enfrentamiento intercontinental. Italia con su estilo marcado basado en la táctica, el orden y con una estructura defensiva bien definida. Su principal arma es el control del mediocampo y la capacidad goleadora de sus atacantes. Buscarán la perfección en la ejecución para avanzar. Nigeria, por su parte, es sinónimo de potencia física y velocidad incontrolable. Las nigerianas utilizarán su superior atletismo y su juego vertical para desbordar a la defensa italiana. Este partido será una batalla de voluntades, donde la disciplina y la técnica italiana se medirán contra la fuerza y la explosividad africana.