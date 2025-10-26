Definido el segundo equipo que descendió en el fútbol colombiano a la B

A Unión Magdalena se le acabaron todas sus matemáticas de mantenerse en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano y tras el resultado en la ciudad de Manizales ante Once Caldas se convirtió en el segundo y último equipo descendido a la categoría B.

En la noche de este sábado, el cuadro samario perdió 1-0 ante el cuadro Albo que anotó por intermedio de Dayro Moreno y lo condenó al descenso.

Aunque todavía restan tres partidos por jugar a Unión Magdalena se le acabaron las opciones de superar a cualquier otro equipo en la lucha por la permanencia en la famosa tabla del descenso. Un triunfo de Boyacá Chicó en los partidos de la tarde de este sábado, ante Envigado, fue la otra clave para esto. Esto obligaba al Ciclón a depender únicamente de victorias, pero la misma no se le dio en Manizales.

Promedio entre Unión Magadalena y Chicó

Boyacá Chicó: 1.02 de promedio

Unión Magdalena: 0.78 de promedio

Hay que recordar que Envigado ya se había convertido en el otro equipo en perder la categoría y que junto a Unión Magdalena no estará en la Liga de Colombia en el año 2026.

Así el Ciclón Bananero lograra ganar los tres partidos que le restan, solo podría llegar a un promedio de 0,95 puntos y así el cuadro Ajedrezado perdiera sus encuentras restantes, solo bajaría a un promedio de 1 punto.