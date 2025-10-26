😨 Casi se desnuca: jugador quiso hacer una pirueta y por poco se va del planeta

La mayoría de los bloopers en el fútbol mundial suelen ocurrir dentro del terreno de juego, pero el más llamativo, y que generó un pequeño susto, durante este fin de semana se dio fuera de la cancha cuando un jugador quiso sacar un lateral de manera acrobática, pero por poco y se lesiona de manera considerable.

Las rarezas del fútbol en esta ocasión nos llevan a un partido de Irán en el que Malavan se impuso 2-1 contra el Esteghlal de Khuzestán.

Fue un jugador de la visita, Fayaz Mirdoraghi, el protagonista de la escena en la que fue a hacer un lateral con voltereta incluida, sin embargo, al momento de hacer su movimiento pisó mal, su pie resbaló y no logró la distancia suficiente para apoyarse sobre el balón y terminó aterrizando de cabeza contra el césped.

De inmediato, miembros del cuerpo técnico y hasta el juez de línea se acercaron temiendo por algún daño físico en el jugador.

Por fortuna, para Fayaz Mirdoraghi no pasó de un simple resbalón que no le dejó consecuencias físicas y tras sobarse, además de recostarse un par de segundos, se logró incorporar sin problemas.