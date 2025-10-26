América no tuvo piedad de Junior y se le burló hasta por la estrella falsa

Luego de vencerlo en la cancha, América de Cali también se la montó a Junior de Barranquilla en las redes sociales en donde se atrevió a armar una recopilación de chascarrillos afines al cuadro Tiburón entre los que incluyó hasta la famosa falsa estrella.

Durante la jornada del fin de semana, el conjunto Escarlata se impuso 2-1 con un autogol de Yimmy Chará y una anotación de Luis Ramos, marcando una paternidad en este 2025 ante el conjunto barranquillero al que ha derrotado 4 veces en el año, tres veces por Liga y una por Copa, además de eliminarlos de la Copa Sudamericana en los penales.

Con esa superioridad en resultados, el cuadro caleño armó un video burlesco que ha hecho gran eco en las redes sociales entre aficionados de varios equipos del fútbol colombiano.

Además de los goles, aparecieron varios chascarrillos con hinchas del cuadro barranquillero, entre ellos uno que decía no gustar del fútbol, otros bailando en una inundación, otros con declaraciones jocosas y hasta recordó la famosa celebración de la falsa estrella de Junior. Ni Willy, la mascota de Junior se salvó.