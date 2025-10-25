Gustavo Bolívar reveló anécdota con Dayro Moreno cuando “se hacía sacar amarillas para pedir permisos”

Una de las declaraciones más polémicas de los últimos días que está ligada al fútbol la dio el político colombiano Gustavo Bolívar en medio de una charla con Daniel Samper, quien lo invitó para uno de sus formatos haciéndoles preguntas bastante jocosas para amenizar la charla.

En una de sus secciones, al nombrarle algunos personajes para ver si los conoce, salió el tema de los jugadores, donde Bolívar mencionó una anécdota bastante reprochable con Dayro Moreno, goleador del FPC. Allí contó que el futbolista se hacía sacar amarillas para pedir permisos y poder asistir a compromisos sociales que incluso llegó a tener con él:

“Tengo una anécdota con Dayro, cuando jugaba en Millonarios se iba para el hotel, me decía ‘Bolívar’ voy para el hotel, entonces yo tenía que desocupar. Dayro traía todos los amigos, es muy buen amigo... cantina abierta, restaurante abierto, yo lo vi como seis meses porque el hotel desde que llegó el Airbnb no llega a punto de equilibrio. Cuando me dicen que lo trasladan para Medellín, yo dije ‘miércoles, se me va a quebrar el hotel’. Me ponía a jugar fútbol con Dayro ahí en una canchita sintética... me dice, ‘hagamos tal cosa tal día’, yo le digo ‘¿pero usted no tiene partido?’, dijo ‘tranquilo que uno se hace sacar una amarilla, ya tengo una... Usted no ha visto cuando un jugador le pega un planchazo en la mitad del campo que uno dice que era innecesario, es para el permiso’”.

Al parecer esto habría pasado luego del paso del futbolista con Millonarios, jugando para Atlético Nacional, donde se hacía sacar amarillas y revelando la táctica que usaban los jugadores, con tal de poder ir con sus amigos a pasar ratos alegres como contó el político que lo dejó bastante expuesto ante el público.