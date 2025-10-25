“El trabajo o el partido”, juvenil que debutó con Pereira fue puesto en jaque por la empresa donde labora

Carlos Andrés Vega, uno de los juveniles que debutó con Deportivo Pereira este viernes 24 de octubre, tuvo que decidir entre el sueño de debutar de manera profesional como futbolista o conservar el empleo que recién había conseguido luego de una extensa búsqueda.

Todo esto en medio de la situación que se vive en el cuadro Matecaña que debió jugar con el equipo sub-20 ante Águilas Doradas, luego de que los futbolistas profesionales se negaran a actuar por la falta de pagos en sus salarios por parte de la institución.

Cada uno de los 16 jugadores que apareció en el terreno de juego tuvo una historia digna de contar, pero la de Vega ha llamado la atención porque apenas llevaba un par de días en su trabajo y su superior no le dio permiso para ir al partido por lo que es muy posible que se quede sin empleo nuevamente.

El periodista Mauricio Vidal contó la historia que tiene indignados a muchos aficionados:

“Al hincha del @DeporPereiraFC espero lea esta historia completa 👇🏻

Les voy a contar el sacrificio de uno de los 15 muchachos que jugaron ayer. Hay qué sentirnos orgulloso y obvio ayudar si se pude desde todo punto de vista.

El jugador con el número 14, Carlos Andrés Vega Ibargüen esta semana prácticamente no pudo entrenar, solicitó permiso para ir a buscar trabajo, después de varios filtros lo contrataron en una empresa (No se puede decir el nombre aún), llevaba dos días de trabajo y ante el NO del equipo profesional (no jugar), lo llamaron para debutar ante @AguilasDoradas, sin embargo, la persona encargada de su nuevo trabajo le negó el permiso y le dijo “o trabaja o se va para el partido”.

Allá estuvo en la cancha sacando la cara, ganando todos los duelos aéreos, sacando el balón limpio desde atrás, haciendo pases entre líneas, con personalidad, con seriedad, con amor y compromiso por estos colores, cumpliendo su sueño de jugar en el equipo profesional 🟡🔴

A partir de la próxima semana vuelve a la realidad, a buscar trabajo de nuevo, ya que en la empresa es posible que no lo reciban más por abandono laboral. Y como esta, seguramente hay quince historias más”.

Ojalá la historia de Carlos Andrés Vega tenga un desenlace feliz, que pueda conservar su empleo y que se abra paso en el fútbol profesional para que no tenga que depender más de superiores para cumplir su sueño de jugar en el FPC.