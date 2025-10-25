A Fernando Uribe lo robaron y dicen que la suma asciende a los 650 millones de pesos

Fernando Uribe, exjugador y ahora gerente deportivo del Pereira fue víctima de los ladrones en los últimos días con un robo que superaría los 650 millones de pesos, según la denuncia de varios medios del Eje Cafetero.

El hurto se presentó en la noche de este miércoles 22 de octubre en su residencia, ubicada en un conjunto residencial de un exclusivo sector de la capital risaraldense a donde ingresaron los delincuentes y se llevaron dinero, tanto en pesos colombianos como en dólares, además de joyas de oro y relojes de lujo.

El diario La Patri a de Manizales señaló que “la caja fuerte del exfutbolista fue violentada, y de su interior fueron sustraídos relojes de lujo de marcas como Lamborghini y Rolex, joyas de oro y dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos colombianos. El monto total del robo aún no se conoce con precisión, pero se estima que el valor ascienda a los $650 millones”.

Además, se indicó que las autoridades no encontraron que se hubieran forzado ventanas o puertas para el ingreso por lo que se estudian todo tipo de posibilidades.

Incluso, el medio citado cuenta que “Según versiones conocidas, Uribe llegó a su residencia y tardó más de dos horas en notar que su caja fuerte había sido abierta, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si se trató de un hurto selectivo”.

Las autoridades tratan de esclarecer lo sucedido y de ubicar tanto los objetos hurtados como los delincuentes que ingresaron a la casa de Fernando Uribe.