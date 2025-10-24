¿Y si nos concentramos en el fútbol? Indignación por comentario sexista a Luisa Agudelo del Cali en programa radial

Luisa Fernanda Agudelo Morelo, arquera del Deportivo Cali y una de las figuras más prometedoras del fútbol femenino colombiano, se ha convertido en tendencia en redes sociales, pero no por su desempeño deportivo, sino por un comentario que desató indignación colectiva.

Durante la emisión del programa Supercombo Cali, uno de los panelistas hizo referencia al cuerpo de la futbolista de 18 años diciendo:

“A mí me llama la atención de Luisa, porque tiene un volumen de glúteos importante, tiene unas piernas grandes y eso debe hacerla pesada un poco… pero ella compensa eso con la agilidad que tiene”.

El comentario, lejos de centrarse en las habilidades técnicas o el desempeño de Agudelo, fue percibido por la audiencia como un ejemplo de sexismo y cosificación en el deporte, un problema que persiste en los medios al analizar a las atletas desde su físico antes que por sus capacidades físicas o talento.

Usuarios en redes sociales han cuestionado duramente la falta de enfoque profesional en espacios deportivos que deberían promover el deporte femenino “De los jugadores no se habla en esos términos”.

Pese a que los conductores del programa aseguraron que “no hubo mala intención” y que se trataba de un análisis físico desde la óptica del rendimiento, el debate sigue abierto: ¿por qué los cuerpos de las futbolistas siguen siendo tema de conversación en lugar de sus logros en la cancha?

Luisa Agudelo viene de un año histórico con el Deportivo Cali, equipo que alcanzó el subcampeonato en la Copa Libertadores Femenina, consolidándose como una de las grandes promesas del arco colombiano y símbolo de una nueva generación de deportistas que exigen respeto dentro y fuera del campo.