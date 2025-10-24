La Selección Colombia confirmó nuevo rival para la fecha FIFA de noviembre tras la caída del duelo contra Nigeria

La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un partido amistoso internacional contra Australia el próximo martes 18 de noviembre de 2025. Este encuentro se confirmó recientemente como el reemplazo del amistoso que estaba inicialmente pactado con la selección de Nigeria, el cual tuvo que ser cancelado por motivos externos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El partido se jugará en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos, y está programado para iniciar a las 8:00 p. m., hora local de esa ciudad. Este amistoso forma parte de la última doble fecha FIFA de la temporada para la selección, que busca seguir afinando el proceso bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, con miras a las próximas competiciones y el Mundial de 2026.

La FCF ha destacado que enfrentar a Australia, un rival con experiencia internacional y frecuente participante en las Copas del Mundo, representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo competitivo del equipo. El amistoso contra los Socceroos será el segundo encuentro de Colombia en la ventana de noviembre, ya que la selección también tiene programado un partido previo contra Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida.