Deportivo Pereira jugará ante Águilas Doradas con su equipo sub 20 ante el incumplimiento de pagos

Uno de los equipos que peor la está pasando de nuestro país es el Deportivo Pereira, que, en medio de su pelea por acceder a cuadrangulares y tras perder los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Envigado, se han hecho más populares los problemas económicos, en especial porque el plantel se había puesto de acuerdo en dar un cese de actividades a tal punto de no presentarse al juego contra Águilas Doradas de este 24 de octubre.

Justo horas antes del juego, el plantel manifestó a través de ACOLFUTPRO su deseo no de presentarse, por lo que, como ya se había dado a conocer, el equipo sub 20 será el que juegue el duelo teniendo muchos debutantes exponiéndose así o a un partido desbalanceado con la intención clara de los antioqueños de meterse dentro de los 8.

“El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas. El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha. Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad. Atentamente, Plantel profesional Club Deportivo Pereira F.C. S.A.”.