Atlético Nacional sí podrá contar con su mayor figura para el juego ante el Independiente Medellín

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el clásico antioqueño entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, programado para las 6 de la tarde del domingo 26 de octubre en el Atanasio Girardot. Más allá de lo que representa para la ciudad, ambos se jugarán la opción de mantenerse en la pelea por el punto invisible, teniendo en cuenta que son segundo y cuarto del campeonato y que llegan en un momento aceptable.

Antes del partido, una serie de sanciones han hecho que se nuble lo futbolístico, partiendo por la plaza, debido a que los hinchas verdolagas llenaron de pólvora el estadio de La Independencia de Tunja, violando el reglamento y recibiendo la suspensión de dos de los sectores de la tribuna norte, donde irónicamente se sientan los hinchas de su rival.

Asimismo, un jugador importante por cada lado, Marlos Moreno y Brayan León, se perderán este juego por recibir una roja directa tras una agresión y por acumulación de amarillas, respectivamente.

Por el lado de los verdes, se esperaba que el delantero Alfredo Morelos no estuviera ante la sanción que le impuso la Dimayor por inducir al error a un juez central, pero que, por fortuna para ellos, se redujo a una semana y se le darán 6 meses para no reincidir, en ese caso, se le duplicará su sanción:

"Alfredo Morelos jugará el partido de #AtléticoNacional ante #DIM, el club apeló al artículo 42, como contó @juandl84. En esa apelación, el jugador queda condicionado 6 meses. En caso de reincidir en “inducir el error al árbitro”, se doblará la sanción“.