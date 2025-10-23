“Sapo hijue***”, Teófilo Gutiérrez se pasó de grosero con periodista antes de viajar a Cali

Uno de los jugadores más emblemáticos del Junior de Barranquilla es Teófilo Gutiérrez, quien desde su retorno ha dado un montón de alegría y ha demostrado su compromiso con el equipo. A pesar de esto, las lesiones no le han permitido estar siempre presente, retornando apenas para el juego contra América de Cali del próximo viernes 24 de octubre.

Justo antes del viaje, Teo tuvo un picante cruce con un periodista a quien le hizo ‘Pistola’ y además se dedicó unas bonitas palabras: “Sapo hijuepu**”, al parecer sin motivo aparente, según denunció el comunicador en sus redes sociales: "Así tratan los jugadores de @JuniorClubSA a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros. Teo viene y me hace “” y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador“.

Así ha sido el paso de Teófilo Gutiérrez por el Junior

La trayectoria reciente de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla ha estado marcada por un anhelado regreso en su carrera. Tras un periodo en el que su vuelta se barajó y fue descartada por la directiva a principios de 2024, finalmente se concretó su incorporación al equipo para su cuarto ciclo. Este regreso, que se dio en el transcurso de 2025, vino acompañado de una gran expectativa por parte de la hinchada, quienes ven en el experimentado delantero un ídolo y un referente clave, a pesar de su edad (40 años al momento de los últimos registros).

En términos de rendimiento deportivo en el semestre más reciente de la Liga (II-2025), Gutiérrez ha aportado su experiencia y liderazgo, aunque con una participación dosificada. Las estadísticas lo sitúan con un número limitado de partidos jugados como titular y minutos en el campo, siendo más habitual su rol ingresando desde el banco de suplentes o disputando medio tiempo. No obstante, su presencia en el vestuario es notable, asumiendo una voz de mando y celebrando efusivamente la clasificación anticipada del equipo a los cuadrangulares semifinales, destacando el “carácter” del Junior en los momentos decisivos.

El delantero, que se reincorporó en febrero de 2025, confirmó que su ciclo con el Junior finalizará en diciembre de ese mismo año. Este anuncio, a pesar del buen momento deportivo del equipo que ha mostrado una versión ofensiva y sólida bajo la dirección técnica reciente, generó incertidumbre en la afición y en la planificación del club. Teófilo, que ha manifestado estar “vigente y disfrutando estos últimos meses”, invitó a la hinchada a acompañarlo en su despedida mientras evalúa ofertas de otros clubes, marcando el fin de una era para uno de los jugadores más emblemáticos de la institución.