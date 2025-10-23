“Nos multan si hablamos”, jugadores de Nacional no atendieron a la prensa en solidaridad con Morelos

Luego de la sanción a Alfredo Morelos, tras el penal que le sancionaron en Tunja ante Chicó, derivado de unas declaraciones en las que dijo que al sentir que lo agarraron en el área se dejó caer, sus compañeros de Atlético Nacional tuvieron un acto de solidaridad y decidieron no atender a la prensa en la zona mixta.

Fue después de superar 2-0 a Once Caldas en el juego de vuelta de cuartos de final de la Copa y sellar la llave 3-0 para avanzar a la semifinal, que se dio el hecho.

Mientras los periodistas esperaban por alguna declaración en la zona mixta, los jugadores no pararon a hablar ante los micrófonos.

Uno de los que lanzó alguna frase fue el uruguayo Camilo Cándido que fue contundente al señalar: “Nos multan si hablamos”, en una clara referencia de que era una decisión conjunta en solidaridad con Alfredo Morelos.