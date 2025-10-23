Jugador terminó con fractura en el rostro por golpe de su propio compañero en semis de Libertadores

Fuego amigo, eso fue lo que hubo en el juego de ida de la semifinal de Copa Libertadores entre Flamengo y Racing de Avellaneda en donde Santiago Sosa terminó con una fractura en su rostro de cuenta de un golpe de su propio compañero, Marcos Rojo.

En el estadio Maracaná, el cuadro brasileño se impuso de manera agónica al minuto 88 gracias a un tanto del colombiano Jorge Carrascal, pero un hecho en el final del juego terminó impactando a muchos.

Ya en el tiempo de adición, tanto Santiago Sosa como Marcos Rojo saltaron en busca de un balón y allí se dio el infortunado impase. Rojo le terminó propinando un manotazo en el rostro a su compañero que lo hizo retirar del terreno de juego con uno de sus ojos bastante inflamado y con evidente afectación.

Tras el partido, el jugador fue llevado a un centro médico en donde los exámenes arrojaron que tiene una “fractura de seno maxilar superior derecho”.

“Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica”, señaló Racing en un comunicado oficial.