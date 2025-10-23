“El fútbol de barrio no se puede perder, es el inicio”: Juan Carlos Henao

La mirada fija en la pelota, los músculos tensos y el instinto afilado. La imagen de Juan Carlos Henao atajando dos penales frente a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2004 para darle el título continental a Once Caldas es eterna, como él y su legado. Por eso fue el gran protagonista de la final caldense de la Copa Trinche, el torneo de fútbol aficionado más importante del país y de donde saldrán las futuras estrellas del fútbol colombiano, esos que buscar dejar su nombre en la historia, como el del ya mítico arquero.

Villamaría vivió una jornada inolvidable de fútbol aficionado, pero más allá del marcador y la emoción en las tribunas, el verdadero protagonista fue el exfutbolista que debutó en el Dinastía de la vecina Riosucio, porque todos los caminos hacia el fútbol profesional tienen que empezar por el aficionado.

“El fútbol de barrio no se puede perder, es el inicio de todo jugador. Aprende uno bastante en esos torneos de barrio, en el fútbol aficionado, lógicamente. Y bueno, apostándole a que la gente cada vez haga más deporte y en este caso especial el fútbol”, expresó Henao, visiblemente emocionado por el ambiente que lo recibió.

El Polideportivo de Villamaría fue el escenario de la final de la Copa Trinche Rushbet Caldas 2025 – Copa Ciudad de Villamaría, donde Forza Villamaría se coronó campeón tras vencer 2-1 a Soydechinchi. Sin embargo, la ovación más sentida fue para el hombre que dio el saque de honor: Henao, ídolo caldense a pesar de haber nacido en Antioquia y símbolo de humildad y perseverancia.

El exarquero no solo fue testigo del talento local, sino que también aprovechó su presencia para destacar el valor del fútbol aficionado como semillero de sueños y oportunidades. “Es excelente la labor de Novo Fútbol y Copa Trinche con el fútbol aficionado, le da más nivel, no solamente por el tema de equipos, de jugadores, sino también el tema de premiación, el tema de difusión… Entonces es algo que le da un muy buen nivel y lógicamente se da a conocer uno mucho más a nivel local y a nivel nacional”, añadió.

Henao recibió una ovación que estremeció el estadio apenas pisó el campo de juego. Su presencia no solo evocó recuerdos gloriosos, sino que también sirvió como faro para los jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo. “El fútbol aficionado es importantísimo. La posibilidad de que los pelaos se rodeen bien… que vengan y los vean y, ¿por qué no?, más adelante poder llegar no solamente al Once Caldas, sino a otros equipos del país”, señaló.

La Copa Trinche Caldas – Copa Ciudad de Villamaría, organizada por Novo Fútbol con el apoyo de la Alcaldía local, reunió a decenas de equipos y cientos de futbolistas, consolidándose como un referente del deporte regional. Forza Villamaría y Manizales FC, tercero en el torneo, representarán al departamento en la Final Nacional de la Copa Trinche 2025, que se disputará en enero de 2026 precisamente en el departamento de Caldas.

Pero más allá de los trofeos, la jornada dejó una certeza: el legado de Juan Carlos Henao sigue vivo, inspirando desde la humildad y recordando que los grandes sueños del fútbol también nacen en las canchas de barrio.