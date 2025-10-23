EA Sports modificó jugabilidad del FC 26 y aquí le contamos todo sobre la actualización

El nuevo parche para FC26 trae consigo una amplia variedad de ajustes y correcciones que impactan en la jugabilidad y en los modos Ultimate Team, Modo Carrera y Clubes Pro. El objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta, la consistencia y el control en el juego.

Jugabilidad:

Defensa: Se incrementó la agresividad del marcaje individual de la IA defensiva al inicio de las jugadas y se mejoró la velocidad y respuesta del Sprint Jockey y Jockey para jugadores controlados por el usuario. Se corrigieron numerosos problemas relacionados con las entradas y los rebotes de balón, asegurando que el balón no vuelva incorrectamente al atacante tras un bloqueo o entrada limpia. También se optimizó la selección de animaciones para las entradas de pie y se aumentó la cantidad de jugadores que se quedan defendiendo durante los saques de esquina.

Pase: Los pases terrestres y elevados ahora respetan mejor la puntería manual y reciben menos asistencia. Se corrigieron problemas donde los pases directos no llegaban al destinatario o carecían de la potencia suficiente. Hubo mejoras en la respuesta de los pases de primera intención y se corrigieron situaciones donde los jugadores sacaban el balón del campo involuntariamente cerca de la línea de banda.

Movimiento y Posicionamiento: Se redujo moderadamente la velocidad del Regate de Sprint Controlado. Se mejoró la lógica de las carreras de ataque de los compañeros de equipo de la IA para evitar el fuera de juego y colisiones. Ahora se pueden activar carreras dirigidas durante el Regate de Sprint Controlado.

Porteros: La lógica del portero fue mejorada, especialmente en tiros de esquina y tiros cercanos al poste, para evitar goles fáciles y desvíos incorrectos hacia los atacantes o la propia red. Los despejes de los porteros son ahora más fuertes y con trayectorias más consistentes.

Regate y Filigranas: Se mejoró la consistencia en el control y la retención de la velocidad al atrapar el balón. Se eliminaron las trampas de balón "elegantes" para jugadores sin el Estilo de Juego Trickster.

Ultimate Team (UT):

Se agregaron importantes mejoras de calidad de vida:

Funcionalidad para ordenar los Desafíos de Creación de Plantillas (SBC) por más nuevos y por fecha de vencimiento.

Capacidad para obtener una vista previa de los requisitos de la Evolución y los criterios de elegibilidad del jugador antes de poseerla.

Opción para marcar como favoritos y realizar un seguimiento de objetivos y grupos de objetivos, visibles en el menú de pausa durante el partido.

Se corrigieron varios errores visuales y de interfaz de usuario, como los problemas en el Mercado de transferencias, la visualización de puntos de Rivals o los indicadores de actualización de Evolutions.

Modo Carrera:

Se redujo la frecuencia de correos electrónicos sobre el Mercado de Entrenadores.

Se mejoraron los cálculos de seguridad laboral del mánager de IA.

Se solucionaron errores relacionados con la incorrecta asignación de objetivos a mánagers que se unían a mitad de temporada y la generación de mánagers interinos.

En Carrera de Jugador, la IA de la CPU se centrará más en la elaboración de jugadas y el juego en equipo en dificultades altas.

Clubes Pro:

Los jugadores controlados por el usuario ahora recibirán penalizaciones antes que los jugadores de IA en partidos Drop-In que lleguen a penaltis.

Se corrigieron problemas con la gestión del equipo, la visualización de XP de arquetipo y fallos visuales en los menús y durante las celebraciones.

Otras Actualizaciones: