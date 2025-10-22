Insólito error de ESPN en la transmisión del Eintracht vs. Liverpool: Poncharon a los comentaristas por varios segundos

Uno de los hechos más curiosos que nos ha dejado la UEFA Champions League en lo que va de temporada fue el que vimos en la transmisión para Sudamericana de ESPN del juego entre Eintracht Frankfurt y Liverpool, donde recién comenzó el segundo tiempo, la cámara ponchó la cabina en la que se estaba narrando el encuentro, mostrando al narrador famoso ‘Bambino’ Pons, su compañero de transmisión y una mujer que salió corriendo como si de eso dependiera su vida.

A pesar de que fue un momento de incertidumbre y confusión, el relator se mostró sereno y hasta saludó a la gente como si nada estuviera pasando, bajando un poco los humos en medio del bochornoso suceso que privó a los televidentes de ver algunos segundos de uno de los juegos más atractivos de la jornada que al final terminó en goleada para los ingleses, pero que, por fortuna, ninguna de las anotaciones llegó en este lapso de tiempo.

A pesar de que el hecho no tardó en ser solucionado, no pasó desapercibido en redes, donde las grabaciones de pantalla de algunos usuarios se han hecho virales, favoreciendo a aquellos que se encontraban disfrutando de otros de los juegos de la tarde. Aunque no se sabe si habrá comunicado oficial al respecto, es cierto que lloverá uno que otro regaño en las oficinas de ESPN por un error que cuesta bastante caro.

Ángela Barón fue presentada oficialmente por su nuevo equipo en la Liga de Francia

La defensora central de la Selección Colombia Femenina, Ángela Barón, ha dado un nuevo e importante salto en su carrera profesional, firmando con el Le Havre Athletic Club Féminin de la Primera División de Francia (D1 Arkema). Este traspaso, que la sitúa en el fútbol europeo, cumple uno de sus grandes sueños y marca otro hito en la trayectoria de la joven jugadora.

A sus 22 años, Barón se perfila como una de las figuras clave en la defensa del equipo nacional. Este movimiento a la liga francesa se produce tras la finalización de su ciclo en el Racing Louisville FC de la NWSL en Estados Unidos en septiembre de 2025. Previamente, Barón había brillado con la camiseta de Atlético Nacional en Colombia, consolidando su liderazgo y ganándose un lugar habitual en las convocatorias de la Selección, con la que participó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024.