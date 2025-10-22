Independiente Santa Fe le exigió respeto a algunos periodistas con un mensaje en sus redes sociales

Independiente Santa Fe ha sido uno de los mejores equipos del año dentro del Fútbol Profesional Colombiano con la obtención de la liga en el primer semestre, donde heroicamente ganaron la gran final en el Atanasio Girardot ante el Deportivo Independiente Medellín. A pesar de esto, el club se encuentra jugando un muy mal segundo semestre donde pelea aún por poder entrar a los 8 mano a mano con varios equipos que rondan los cupos disponibles.

En medio de esto, en su última salida, justamente jugó ante el DIM que le sacó un empate 1 a 1 en un duelo que terminó suspendido por una fuerte lluvia que impidió el término del juego y que deja al elenco cardenal a la expectativa de cara a una nueva edición del clásico capitalino contra Millonarios.

Justo a días de este importante duelo, el club publicó un mensaje donde exigen respeto a los medios de comunicación y algunos periodistas, sin dar mucho contexto de lo sucedido o del porqué del controversial mensaje que, sin duda, abre el debate sobre qué o quién manifestó un mensaje que evidentemente cayó mal dentro del equipo:

“Desde Independiente Santa Fe, aceptamos las críticas con objetividad e imparcialidad, sin maltratos a las personas ni demeritar su trabajo. Exigimos respeto a los medios de comunicación y a algunos periodistas que desde su rol han transgredido al equipo sin ecuanimidad y objetividad”.