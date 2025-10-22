Ángela Barón fue presentada oficialmente por su nuevo equipo en la Liga de Francia y sonríe la Selección Colombia

La defensora central de la Selección Colombia Femenina, Ángela Barón, ha dado un nuevo e importante salto en su carrera profesional, firmando con el Le Havre Athletic Club Féminin de la Primera División de Francia (D1 Arkema). Este traspaso, que la sitúa en el fútbol europeo, cumple uno de sus grandes sueños y marca otro hito en la trayectoria de la joven jugadora.

A sus 22 años, Barón se perfila como una de las figuras clave en la defensa del equipo nacional. Este movimiento a la liga francesa se produce tras la finalización de su ciclo en el Racing Louisville FC de la NWSL en Estados Unidos en septiembre de 2025. Previamente, Barón había brillado con la camiseta de Atlético Nacional en Colombia, consolidando su liderazgo y ganándose un lugar habitual en las convocatorias de la Selección, con la que participó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024.

La llegada de Barón al Le Havre representa una gran oportunidad para la futbolista nacida en Estados Unidos, pero con corazón y carrera internacional por Colombia. La D1 Arkema es reconocida por su alto nivel competitivo y por ser una vitrina importante hacia otros grandes clubes del continente, lo que permitirá a Barón seguir desarrollando sus cualidades.

La defensora es conocida por su fuerza física, su excelente juego aéreo y, sobre todo, por su gran visión de juego y capacidad para iniciar la construcción desde la zona defensiva, habilidades que encajan perfectamente con el estilo de juego técnico que caracteriza a muchos equipos franceses. Su adaptación a este nuevo entorno será crucial para su desarrollo y para el desempeño del club en la exigente liga.

El hecho de que una jugadora tan joven y prometedora como Ángela Barón se consolide en una liga de élite europea es una noticia fantástica para el cuerpo técnico de la Selección Colombia. La exposición constante a un fútbol de mayor exigencia garantiza un crecimiento continuo y un pulido de sus habilidades, lo que solo puede traducirse en un beneficio directo para el equipo nacional de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Con este fichaje, Ángela Barón se suma a la lista creciente de talentos colombianos que han decidido probar suerte en el viejo continente, consolidando la reputación de las futbolistas nacionales en el panorama internacional. Su objetivo en el Le Havre será claro: ser una pieza fundamental en el esquema del club y seguir subiendo su nivel para mantenerse como una inamovible en la zaga de la tricolor.