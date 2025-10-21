Tragedia en el fútbol: joven jugador fue secuestrado y asesinado por falsos cazatalentos

El fútbol mundial se ha visto conmocionado en los últimos días por la muerte de Cheikh Touré, un joven portero que habría caído en una red de estafa y extorsión que lo habría secuestrado y posteriormente fue asesinado, de acuerdo con las versiones preliminares de las autoridades.

PUBLICIDAD

El joven guardameta senegalés viajó desde su país natal a Ghana bajo la promesa de hacer pruebas con un club profesional, pero todo fue un engaño que derivó en la muerte de Touré, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores de Senegal.

De acuerdo con lo señalado, el cuerpo del fallecido guardameta fue enviado a la morgue de Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti y la Embajada de Senegal envió agentes para trabajar en la situación y señaló que el caso estará seguido de cerca para esclarecer todos los detalles.

“Comunicado: El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses del Exterior se enteró, el sábado 18 de octubre de 2025, del fallecimiento de Cheikh Touré en Kumasi (República de Ghana) el viernes 17 de octubre de 2025.

Las primeras investigaciones indican que el Sr. Touré, un joven futbolista senegalés, habría sido víctima de una red de estafa y extorsión de fondos.

El cuerpo del fallecido fue depositado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, a unos 250 km de Accra.

Dos agentes de la Embajada serán enviados a Kumasi para asistir a las autoridades locales en los procedimientos administrativos y judiciales, con el fin de preparar la repatriación del cuerpo a Senegal.

El Ministerio expresa su más sentido pésame a la familia y asegura que el caso está siendo seguido de cerca”.