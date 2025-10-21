“Se creía el dueño”, Iván Mejía tildó de ‘flojísima’ la entrevista de Coronell al presidente Petro

Mucho ha dado de qué hablar la entrevista que el periodista Daniel Coronell le realizó al presidente Gustavo Petro, en medio de la crisis binacional con Estados Unidos y puntualmente con el presidente norteamericano Donald Trump, y uno de los que salió a hablar al respecto fue el también periodista Iván Mejía Álvarez.

Más allá de cualquier sentencia del presidente de Colombia, el experimentado hombre de los medios reprochó el manejo dado a la situación por parte de su colega al que le dijo se creía el dueño de la situación e incluso señaló que juzgaba y condenada por cuenta de ‘chismes revaluados’.

Además de decir que la entrevista fue flojísima, también señaló que cada día le cree menos tanto a Coronell como a Félix de Bedout, dos periodistas colombianos radicados en Estados Unidos de los que dijo de independencia hoy en día tienen muy poco.

“Flojísima la entrevista de Coronell. Se creía el dueño de la situación, sionista, juzgando y condenando, con chismes revaluados. Cada día les creo menos a Coronell y De Bedout, residentes en USA y profetas de la gusanería de Miami. De independencia muy poco”, señaló puntualmente Iván Mejía Álvarez.