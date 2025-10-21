La Liga anunció la cancelación del partido entre Villarreal y Barcelona en Miami

Barcelona y LaLiga - Fotos: Redes sociales del club y de la competencia tomadas el 21 de octubre del 2025

Una de las polémicas más grandes que ha tenido La Liga en toda su historia fue el anuncio de un juego correspondiente al torneo que se llevaría a cabo en Miami entre el Villarreal y el Barcelona. A pesar de que desde la RFEF se promocionó este hecho como una oportunidad de expansión, ni el periodismo, ni los jugadores, ni los clubes estuvieron de acuerdo ante esta desnaturalización de la competencia, afectando en especial al club local.

Ante esto, se dio una protesta pacífica por parte de los jugadores, incluyendo los de los dos equipos implicados, en la que no disputaban los primeros 15 segundo de cada juego, cosa que escaló al punto de llevar a la cancelación por parte de La Liga apenas dos días después con este comunicado:

“LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.

Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados“.