Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Primer sorbo de semifinal en las competencias continentales

Solamente cuatro equipos quedan en carrera en la Copa Sudamericana en busca del segundo título en relevancia en el continente y desde este martes, Independiente del Valle (ECU) y Atlético Mineiro (BRA), dan el primer paso rumbo a la final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

PUBLICIDAD

Desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia), el balón rodará en la Ciudad Deportiva del conjunto ecuatoriano en la ciudad de Quito en donde los locales no tuvieron una grata salida en su última presentación en la que cayeron 0-2 contra Once Caldas, equipo al que lograron superar por la misma diferencia en Manizales y lograron el cupo mediante los lanzamientos desde el punto penal.

Independiente del Valle llegó a esta competencia en la fase de play-off para los octavos de final luego de arribar como uno de los terceros en la Copa Libertadores. En esta Sudamericana, los ecuatorianos han convertido 9 goles y encajado 5 en sus 6 encuentros disputados. Michael Hoyos y Claudio Spinelli aparecen como sus goleadores con 6 tantos.

Por el lado de Atlético Mineiro, avanzó a la semifinal tras una agónica llave contra Bolívar (Bolivia) con el que igualó 2-2 en La Paz y en el duelo de vuelta rompió la paridad en el minuto 91 gracias a un tanto de Bernard. Los brasileños también dejaron en su camino a un colombiano, Atlético Bucaramanga, al que superaron en el play-off, tras ser segundo en la fase de grupos. En 12 partidos, el Galo ha anotado 18 tantos y ha recibido 10. Hulk, su principal figura, suma 3 tantos.

Programación

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro | 7:30 p.m.