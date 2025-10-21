El Mundial Femenino sub-17 pone en marcha su segunda fecha

La Copa Mundial sub-17 femenina, que se realiza en Marruecos, marcha a toda prisa, al punto que entre este martes y miércoles se completarán todos los encuentros de la segunda fecha en la competencia que se disputa en la sede de Football Academy Mohammed VI.

En lo respectivo a este martes, será el turno para los grupos A, B y C, que distribuirán sus encuentros entre las 8:00 a.m., 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Como particularidad, en estos tres grupos no se registraron empates en la primera fecha y en esta salida serán duelos de ganadores contra perdedores de la primera jornada en las zonas A y B, mientras que, en la C, se enfrentarán entre los dos punteros y entre los dos derrotados.

Grupo A

Marruecos (0 pts) vs Italia (3 pts): Las europeas apuntan a su segunda victoria que las dejé cerca de la siguiente fase, luego de vencer 3-0 a Costa Rica en su debut. Precisamente, por ese mismo marcador cayeron las africanas en su estreno contra las brasileñas.

Costa Rica (0 pts) vs Brasil (3 pts): Similar situación al otro encuentro del grupo, con las brasileñas que ganaron 3-0, mientras que las centroamericanas cayeron por ese mismo marcador.

Grupo B

Corea del Norte (3 pts) vs Camerún (0 pts): las asiáticas arriban a su segunda salida tras vencer 2-0 a las mexicanas, mientras que las africanas perdieron 4-3 ante los Países Bajos.

Países Bajos (3 pts) vs México(0 pts): Otro duelo de ganador ante perdedor en la zona, con las europeas con la tranquilidad del triunfo previo ante Camerún y las mexicanas necesitadas de sumar, tras caer con Corea del Norte.

Grupo C

Estados Unidos (3 pts) vs China (3 pts): Primer choque entre ganadores de la competencia, en un duelo que puede dejar al ganador listo para la segunda ronda. China viene de golear 5-0 a las noruegas, mientras las norteamericanas superaron a las ecuatorianas 3-0.

Noruega (0 pts) vs Ecuador (0 pts): Contrario al otro encuentro del grupo, este será el de la necesidad entre los dos perdedores que necesitan de la victoria para seguir soñando con la siguiente ronda. Un empate podría dejar liquidados a los dos seleccionados.

Programación

Martes

Corea del Norte vs Camerún | 8:00 a.m.

Costa Rica vs Brasil | 11:00 a.m.

Estados Unidos vs China | 11:00 a.m.

Noruega vs Ecuador | 2:00 p.m.

Marruecos vs Italia | 2:00 p.m.

Países Bajos vs México | 2:00 p.m.