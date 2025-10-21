Desempolvaron icónica foto de glorias del periodismo deportivo en sus años mozos

Una antigua foto con varios periodistas deportivos de gran reconocimiento en Colombia ha rodado en los últimos días, sorprendiendo a los fanáticos ante el aspecto en el que lucían por aquella época.

Se trata de una fotografía en la que los presentes integraban un equipo de fútbol de comunicadores en donde hay referentes de la talla de Iván Mejía Álvarez.

Dentro de la fotografía, se reconocen glorias del periodismo como Jairo Moncada, Gonzalo ‘Chalo’ González, Iván Mejía Álvarez, Edwin Tuirán Ruiz, Óscar Restrepo Pérez, Elmer Cañas y otros.