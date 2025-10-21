Atlético de Madrid se quejó ante la UEFA por la falta de agua caliente en el vestuario del Emirates

El Atlético de Madrid presentó una queja formal ante la UEFA contra el Arsenal FC debido a la insólita ausencia de agua caliente en el vestuario visitante del Emirates Stadium tras la sesión de entrenamiento oficial previa a su partido de la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. Este incidente generó gran indignación en la expedición rojiblanca, cuya molestia se amplificó al perder el día siguiente contra los “Gunners” por 4 a 0.

La polémica se desató durante la tarde, un día antes del encuentro. Después de una práctica que se desarrolló bajo la lluvia en Londres, los jugadores del Atlético de Madrid se encontraron con que era imposible ducharse con normalidad en las instalaciones del Arsenal, catalogado como un estadio de primer nivel y cinco estrellas. Este hecho, considerado una falta a los servicios básicos y a la logística de un evento de tal magnitud, provocó que la plantilla y el cuerpo técnico tuvieran que marcharse directamente en el autobús hacia su hotel de concentración, un trayecto de aproximadamente 45 minutos, para poder realizar una higiene y recuperación muscular post-entrenamiento adecuada.

El club madrileño no dudó en elevar una protesta institucional a la UEFA, argumentando que un estadio moderno como el Emirates debe garantizar unas comodidades mínimas para el equipo visitante. La situación fue calificada como “inaceptable” e “insólita” en la élite del fútbol europeo.

El Arsenal, por su parte, emitió disculpas, aunque con una explicación que generó más controversia. El club inglés argumentó que el problema con el agua caliente se debió a un incidente logístico y que, en principio, se esperaba que estuviera resuelto para la hora prevista de finalización del entrenamiento rojiblanco. No obstante, la fuerte lluvia obligó a los de Diego Pablo Simeone a acortar su práctica, llegando al vestuario antes de lo programado y, por ende, antes de que el problema estuviera solucionado. Este argumento no satisfizo al Atlético, que mantuvo su queja formal.

Este “jarro de agua fría” logístico pareció ser un mal presagio para el conjunto colchonero. Al día siguiente, el Arsenal, que llegaba invicto en la Champions, mostró una superioridad abrumadora en el terreno de juego, endosando al Atlético de Madrid una contundente derrota por 4-0. Goles de Gabriel, Martinelli y un doblete de Gyökeres sentenciaron el marcador, dejando al club madrileño con un sabor amargo tanto en la organización fuera del campo como en el resultado deportivo.