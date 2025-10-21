Arranca la tercera fecha de la ‘Fase Liga’ de la Champions con nueve partidos y un solo colombiano

Nueve partidos correspondientes a la tercera fecha de la ‘Fase Liga’ de la Champions League 2025/26 se disputarán este martes 21 de octubre: Richard Ríos será el único colombiano que tendrá actividad.

11:45 a.m.

Barcelona vs Olympiacos

El cuadro catalán buscará reponerse de la derrota en el partido anterior a manos del PSG y para eso recibirá al Olympiacos, que luego de dos juegos, apenas ha podido sumar un punto.

Kairat vs Pafos

Kairat, el último equipo en la tabla de posiciones de la Champions, sin puntos y con -8 goles, recibirá al Pafos, que se ubica apenas cuatro puestos más arriba producto de un empate con Olympiacos.

2:00 p.m.

Newcastle vs Benfica

Richard Ríos fue titular y autor del gol en contra que representó la caída de Benfica en su duelo contra Chelsea de la segunda fecha. Ahora tendrán que reponerse en su visita a Newcastle.

PSV vs Nápoli

Se verán las caras el campeón holandés frente al campeón italiano en la tercera jornada de la ‘Fase Liga’: PSV solo ha sumado un punto mientras que Nápoli tiene tres unidades.

Bayer Leverkusen vs PSG

Puntaje perfecto tiene París Saint-Germain, pero tendrá que revalidar su buen momento en Alemania cuando se mida a un Bayer Leverkusen ha conseguido dos empates.

Union Saint Gilloise vs Inter

Inter de Milán visitará Bélgica buscando sumar su tercera victoria al hilo en la fase liga, pero Union Saint Gilloise ya sabe lo que es ganar en la Champions (venció 3-1 al PSV).

Copenhagen vs Borussia Dortmund

En Dinamarca, Copenhagen buscará hacerse fuerte de local para conseguir su primera victoria, pero no será fácil porque se medirá al Borussia Dortmund, que hasta ahora, no conoce la derrota en la competencia.

Villarreal vs Manchester City

Manchester City es octavo al sumar cuatro puntos en las primeras dos jornadas y ahora tendrá que visitar España para enfrentarse a un Villarreal que apenas ha conseguido un punto.

Arsenal vs Atlético Madrid

Uno de los partidos más atractivos de la jornada se disputará en el Estadio Emirates entre Arsenal y Atlético Madrid: Los ingleses llevan puntaje perfecto, pero se enfrentarán a los ‘Colchoneros’ que vienen de golear 5-1 al Frankfurt.