América de Cali jugaría partido en Bogotá ante equipo de otra ciudad

América de Cali ha tenido uno de los semestres más pobres de los últimos años, siendo uno de los que están más cerca de quedar eliminados sin siquiera llegar a disputar los cuadrangulares semifinales, como se ha hecho habitual, pero que antes de la salida del ‘Polilla’ Da Silva, después de Diego Raimondi y ahora con David González, la plantilla sigue mostrando vacíos que los deja rezagados con respecto a otro tipo de futbolistas.

A pesar de esto, miles de hinchas se han mantenido firmes al lado del cañón, a pesar de la cantidad de protestas pacíficas y de la notable reducción en la asistencia al estadio Pascual Guerrero. Eso sí, para los seguidores del club que viven en otras ciudades, la oportunidad de ver la camiseta que aman en vivo se aprovecha al máximo, por lo que ante el surgimiento de un cambio de sede de uno de sus próximos duelos en condición de visitantes.

Y es que al parecer Boyacá Chicó estaría buscando confirmar su juego ante la ‘Mecha’ en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, ante una feria que imposibilita el uso del recinto de Tunja. De confirmarse, la taquilla del encuentro podría representar un ingreso abismal para los ajedrezados, quienes confían en que esto se pueda concretar en medio de rumores y medios que ya lo dan por hecho.

Fabra le hizo guiño a llegar a Millonarios, pero también le gustaría llegar a otros tres grandes del FPC

Frank Fabra, lateral colombiano de Boca Juniors de Argentina, habló acerca de la opción de volver al fútbol de nuestro país y que le gustaría hacerlo a Millonarios, Cali, Medellín o Atlético Nacional, por un motivo u otro. El futbolista habló con el canal Win Sports en donde mencionó estas posibilidades, además de otras situaciones de su carrera como la frustración de no lograr ir al Mundial de Rusia 2018.

Ante la pregunta de si había un equipo puntual al que le gustaría llegar en Colombia, señaló que son varios, pero primero le daría la opción a Cali o Medellín, equipos en los que jugó, también mencionó a Nacional del que destacó su grandeza y por último dijo que sería bonito llegar a Millonarios ya que su fallecido padre era hincha de ese club.

“Hay muchos equipos que son interesantes, primero Cali, también jugué en Medellín, Nacional es un equipo grande, pero hay algo muy lindo es que mi papá era hincha de Millonarios, está en el cielo, ¿por qué no darle una alegría? Me sentiría feliz de darle una alegría a él en el cielo”, señaló.