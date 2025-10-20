“Siempre la misma mier**”, Juan Fernando Quintero furioso tras ser cambiado en pleno partido

La polémica más destacada de Juan Fernando Quintero por un cambio en River Plate ocurrió recientemente, específicamente en el partido contra Talleres de Córdoba en octubre de 2025. El volante colombiano, a pesar de ser una de las figuras del equipo, fue sustituido por el técnico Marcelo Gallardo alrededor del minuto 64 del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-0 a favor del “Millonario”.

Su reacción al salir del campo fue de evidente furia y frustración. Las cámaras de televisión captaron el momento en que Quintero, visiblemente enojado, se dirigió al banco de suplentes. Según reportes de la prensa argentina, al llegar a la banca, se le escuchó decir una frase de gran descontento, posiblemente “Siempre la misma mierda” o “Siempre lo mismo”, acompañada de gestos de rabia e incluso un golpe contra el acrílico o algún objeto en el banco.

Este incidente se interpretó como el estallido de una frustración acumulada por parte del jugador, quien había sido sustituido en la mayoría de los partidos que había iniciado como titular desde su regreso al club. La prensa y los aficionados abrieron un debate sobre si su enojo se debía a la falta de confianza del entrenador, a su propio estado físico (que a menudo se cuestionaba para completar los 90 minutos) o a la sensación de no poder ayudar más al equipo.

Aunque el partido terminó con una victoria 2-0 para River (con un gol anotado por el jugador que ingresó en su lugar, Maxi Meza, poco después del cambio), la imagen de Quintero furioso opacó el resultado. La situación generó tensión y especulaciones sobre la relación entre el ídolo colombiano y Marcelo Gallardo, aunque fuentes cercanas al club sugirieron que el tema se manejaría internamente con una conversación privada.