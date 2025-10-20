Periodista asegura que Falque metió plata en América de Cali e hizo varias exigencias puntuales

El periodista Jaime Dinas aseguró que el exfutbolista español Iago Falque le inyectó una cantidad de dinero a América de Cali y de paso realizó algunas exigencias, entre las que estaría el asumir como presidente, poner al gerente deportivo y de paso controlar todo el tema de la contratación de jugadores.

Según lo señalado por el comunicador, además de tomar el cargo de presidente, Falque también habría pedido que el actual jugador del equipo, Adrián Ramos, asumiera como gerente deportivo de la institución.

Incluso, Dinas señaló que podrían tratar de desmentirlo con algún comunicado oficial o incluso ir al propio Vaticano y mandar hasta el Papa para que niegue esa información, pero asegura que la misma es real, anticipando que van a utilizar a “Pren$a “Carroñera”” para desmentirlo.

“El exfutbolista Iago Falque inyectó U$ en @AmericadeCali y estableció algunas exigencias:

- Asumir Presidencia

- Adrián Ramos: Gerente Deportivo

- Controlar la contratación de jugadores.

Advierto que pueden sacar Comunicado Oficial o recurrir al Vaticano, para que el Papa me desmienta y autorizo para que utilicen Pren$a “Carroñera”, para desmentirme, que la info es real y cierta”, señaló el periodista Jaime Dinas.