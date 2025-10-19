Señalaron a Kevin Mier y Willer Ditta de indisciplinados en México: Su entrenador aclaró la situación

Uno de los equipos donde hay huella colombiana en México es el Cruz Azul, que cuenta incluso con dos futbolistas de la selección cafetera como lo son Kevin Mier y Willer Ditta. Allí, al parecer, después de lo que fue la última fecha FIFA, donde solo el defensor central tuvo minutos, pero el portero no, no quedaron muy contentos con ellos dos a tal punto de excluirlos de la convocatoria de uno de los juegos más importantes de la temporada.

Y es que entre la misma hinchada se generó un rumor de que esta decisión se dio después de que los futbolistas incurrieran en actos de indisciplina por haberse ido de fiesta, cosa que les impidió hacer parte de dos de las prácticas y que podían recibir una multa considerable en lo económico y un castigo en lo deportivo, causando que muchos les increparan esto en sus redes sociales teniendo en cuenta que se jugaban el segundo puesto de la liga mexicana.

A pesar de esto, el mismo entrenador se encargó de aclarar la situación en rueda de prensa, alegando que ambos perdieron el mismo vuelo que los llevaba de vuelta al país ‘manito’, por lo que accidentalmente se perdieron los entrenos que no les permitieron ponerse a punto para este juego. Eso sí, por fortuna para el equipo y para ellos, el equipo cementero se quedó con los tres puntos tras vencer pro 2 a 1.