Exjugaxor del Real Madrid y de Países Bajos sufrió derrame cerebral

Royser Denthre, exfutbolista profesional que pasó por equipos como el Leicester City, el Feyenoord o el Real Madrid, sufrió un derrame cerebral el pasado viernes 17 de octubre de forma repentina, mismo que lo mantiene recluido en un centro hospitalario donde recibe atención de primer nivel a la espera de que pueda presentar una mejoría.

A pesar de que ya pasó hace un par de días, fue este domingo 19 en el que se dio a conocer por parte del equipo en el que jugaba de forma aficionada en Bélgica, donde se encuentra residiendo junto a su familia.

Este fue el comunicado del Derebellen sobre el estado de salud del exdeportista:

“Royston Drenthe ingresado en el hospital Den Haag, 19 octubre 2025-El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un ataque cerebral. Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una recuperación sin problemas. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación”.

Miles de personas continúan al pendiente a la espera de que su salud pueda evolucionar de buena manera, además de esperar que algunos de los equipos por los que pasó se pronuncien y solidaricen con el jugador neerlandés para poder brindarle muchas más opciones de salud en centros especializados en accidentes cerebro vasculares.