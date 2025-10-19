El perrito de la suerte: Junior ganó después de que un canino invadiera la cancha para jugar con Walmer Pacheco

Perrito se metió a la cancha a jugar con jugador del Junior - Fotos: Capturas de pantalla de un video grabado desde la tribuna tomadas el 19 de octubre del 2025

Uno de los partidos más atractivos del semestre se dio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el Junior y Deportivo Pereira se jugaron la vida por los tres puntos. A pesar de que a los locales les expulsaron un futbolista al término de la primera mitad, antes de que el juego entrara en locura y llegaran los 5 goles que decretaron el triunfo de los locales por 3 a 2, a pesar de terminar los 90 minutos con 9 jugadores.

Más allá de esto, que por supuesta desató la locura en las tribunas, hubo una escena bastante tierna que se robó las miradas de los miles de asistentes y que vinculó al lateral del Pereira, Walmer Pacheco, quien además tiene pasado en el club ‘Tiburón’. Y es que de hecho, en la jugada donde expulsaron a Daniel Rivera, la falta fue contra este habilidoso defensor que terminó varios minutos en el piso lamentándose del dolor.

Mientras esto sucedía y Wilmar Roldán miraba el VAR, un perrito aprovechó el desorden para meterse a la cancha a hacer una exploración que terminó al lado de Pacheco mientras estaba en el piso, de hecho, el canino fue tan curioso que terminó también tirándose boca arriba para llamar la atención del jugador y con unas evidentes y tiernas ganas de jugar dentro del terreno de juego.

Aunque el animal fue retirado, la escena ha causado decenas de comentarios por la inocencia del perro y su dulzura al acercarse al jugador. Se espera que después de esto, una familia haya decidido adoptarlo y darle todo el amor que pueda recibir, teniendo en cuenta que ahora es famoso y que se convirtió en amuleto del Junior.