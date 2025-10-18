América de Cali y Junior recibieron dura sanción de la Dimayor tras su duelo por Copa BetPlay

El duelo entre América de Cali y Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 tuvo todos los ingredientes: tensión, drama y una definición desde el punto penal que dejó sin aliento a los hinchas. Tras el 0-1 en el tiempo reglamentario y una tanda de infarto, los ‘diablos rojos’ se impusieron 8-7 y sellaron su paso a las semifinales.

Sin embargo, la alegría vino acompañada de una noticia menos grata. Este jueves, la Dimayor informó que tanto América como Junior fueron sancionados económicamente por el mismo motivo demorar su ingreso al campo de juego.

De acuerdo con la Resolución 105 del Comité Disciplinario, ambos clubes incumplieron el horario oficial establecido, lo que retrasó el inicio del segundo tiempo del compromiso. Por esa razón, cada equipo deberá pagar una multa de $1.779.375 pesos, en aplicación del literal d) del artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Multa de un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos ($1.779.375) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF”, detalló el comunicado oficial.

A pesar de la sanción, el América celebró con su gente el boleto a la siguiente ronda y ahora espera rival entre Atlético Nacional y Once Caldas, serie que se definirá el miércoles 22 de octubre en el estadio Atanasio Girardot.

El conjunto escarlata busca romper la sequía de títulos en la Copa BetPlay y volver a levantar un trofeo en el fútbol profesional colombiano, mientras que el Junior cierra una campaña irregular que lo dejó fuera del torneo tras una eliminatoria que tuvo más tensión que fútbol.