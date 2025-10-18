A Unión Magdalena le validaron un gol que dejó muchas dudas a los propios comentaristas

El fútbol colombiano volvió a tener una acción que despertó polémica en la que a Unión Magdalena le convalidaron una anotación con dos acciones sospechosas en la misma jugada que terminó en gol.

Esto sucedió en el duelo de la fecha 16 en la que el Ciclón Bananero recibió a Envigado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Fue sobre 20 minutos de juego que Cristian Iguarán envió el balón al fondo de la red, sin embargo, el VAR debió revisar la jugada.

Primero, se revisó una posible falta en el inicio de la acción, que se descartó, pero, en el final de la jugada fue donde quedaron más dudas por un posible fuera de lugar.

Al momento de la asistencia de Jannenson Sarmiento, la toma de televisión refleja que el anotador pareciera estar por delante de la línea del balón. Incluso, en la transmisión de televisión, los comentaristas quedaron con la misma duda.